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الرئيسية | حوادث | حافلة تنقل أقراص "إكستازي" في علب عصير

حافلة تنقل أقراص "إكستازي" في علب عصير

حافلة تنقل أقراص "إكستازي" في علب عصير
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 17 فبراير 2019 - 19:20

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد، من توقيف مشتبه فيه، من مواليد 1981، وبحوزته 1598 قرصا من مخدر "إكستازي".

ووفق ما أكدته ولاية أمن فاس فقد جرى توقيف المشتبه فيه لحظة وصوله إلى مدينة فاس على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية التفتيش الذي أُخضع لها عن حجز كمية الأقراص المخدرة مخبأة داخل مجموعة من علب العصير التي كانت بحوزته.

وأوضح مصدر هسبريس أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لكشف مصدر هذه الأقراص المهلوسة، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.

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