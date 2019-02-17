24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نجوم الويب المغربي
- حزب سياسي يحذر البلجيكيين من استهداف كنشاسا
- معاقبة أسقف واشنطن السابق على ممارسة الجنس
- تقرير أمميّ: سوء التغذية يطال 12 بالمائة من الأطفال في المملكة
- سلطات الدار البيضاء تتحرك لتسهيل دينامية السير
باشا: التجنيد يهم أبناء المسؤولين .. الثروة للأغنياء والوطنية للفقراء (5.00)
النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)
- انتقادات تلاحق نزار بركة .. مسؤول سياسي "مُفرنَس" يؤيّد التعريب - (98)
- تبرع محسنة بمليار للمدارس يثير إعجاب نشطاء بـ"فهرية المغرب" - (74)
- العثماني: "البيجيدِي" يتسم بالقوة والملك محمّد السادس يحمي المغاربة - (64)
- مغاربة متضررون من "إلغاء الهجرة" يسائلون كندا عن القيم النبيلة - (63)
- باشا: التجنيد يهم أبناء المسؤولين .. الثروة للأغنياء والوطنية للفقراء - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حافلة تنقل أقراص "إكستازي" في علب عصير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد، من توقيف مشتبه فيه، من مواليد 1981، وبحوزته 1598 قرصا من مخدر "إكستازي".
ووفق ما أكدته ولاية أمن فاس فقد جرى توقيف المشتبه فيه لحظة وصوله إلى مدينة فاس على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية التفتيش الذي أُخضع لها عن حجز كمية الأقراص المخدرة مخبأة داخل مجموعة من علب العصير التي كانت بحوزته.
وأوضح مصدر هسبريس أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لكشف مصدر هذه الأقراص المهلوسة، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.