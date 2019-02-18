حارس ورشة ينهي حياته شنقا بمدينة الداخلة‎

هسبريس من الداخلة

وضع شاب، الأحد، حدا لحياته بورشة لصناعة الآجر بالحي الصناعي بالداخلة، حيث شنق نفسه بواسطة حبل لفه على عنقه.

ووفق مصادر الجريدة الالكترونية هسبريس فإن الشاب، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، كان يعمل حارسا بالورشة المذكورة.

عناصر الأمن انتقلت إثر إشعارها بالحادث إلى مكانه، حيث قامت بمعاينة الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

وباشرت عناصر الأمن تحقيقاتها لكشف الدوافع الحقيقية وراء الحادث وملابساته، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.