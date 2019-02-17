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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورطا في ارتكاب جريمة قتل بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، اليوم، من توقيف مشتبه في تورطه في جريمة ضرب وجرح مفض إلى الموت وقعت أمس بمستودع لمواد البناء بمنطقة المحاميد بالمدينة نفسها.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى مشاركة الضحية المشتبه فيه في تناول الخمور والمخدرات في مسرح الجريمة، قبل أن ينشب بينهما خلاف بسبب محاولة الضحية تعريض غريمه لاعتداء جنسي، الأمر الذي تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي بواسطة حجر، تسبب في وفاته على الفور، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة لمصالح الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف وجيز.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من مواليد 1987، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
عز وجل "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى "اللهم رد بنا الى ديننا ردا جميلا
لو كان هذا الكلام صحيحا لكان الناس في العراق و ليبيا و مصر و باكستان و أفغانستان والصومال أفضل حالا من الناس في السويد و الدنمارك و سويسرا و اليابان
ها أنتم تكذبون فيما لنا به علم، فكيف نصدقكم فيما ليس لنا به علم.