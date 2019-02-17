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الرئيسية | حوادث | الغموض يلازم انتحار طفلة في ضواحي شفشاون

الغموض يلازم انتحار طفلة في ضواحي شفشاون

الغموض يلازم انتحار طفلة في ضواحي شفشاون
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 17 فبراير 2019 - 22:37

أقدمت طفلة، اليوم الأحد، على وضع حد لحياتها شنقا بأحد الدواوير التابعة لجماعة باب تازة بإقليم شفشاون لأسباب لا تزال مجهولة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الطفلة تنحدر من دوار تيفوزال، وتبلغ حوالي 12 سنة، وتتابع دراستها بإحدى المؤسسات العمومية الابتدائية، مشيرة إلى أنه عثر على الطفلة جثة هامدة معلقة بواسطة حبل.

وتضيف المصادر ذاتها أن عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، التي عملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، فيما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة.

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