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الرئيسية | حوادث | السرقة تقود إلى توقيف الدرك لقاصر في بلفاع

السرقة تقود إلى توقيف الدرك لقاصر في بلفاع

السرقة تقود إلى توقيف الدرك لقاصر في بلفاع
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 18 فبراير 2019 - 02:53

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، قاصرا يبلغ عمره حوالي 17 سنة، بتهمة سرقة دراجة نارية بدوار تونف التابع لجماعة إنشادن.

وكان القاصر، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة، قد تربّص بالضحية، حيث تمكن من السطو على دراجته النارية من أمام منزله، قبل أن يفر بها صوب منطقة ماسة غرب اشتوكة آيت باها.

وأفضت التحريات الأولية، التي قامت بها المصالح الدركية ببلفاع، بعد شكاية صاحب الدراجة، إلى الاهتداء إلى المشتبه به، الذي نُصب له كمين أطاح به متلبّسا بامتطاء الدراجة النارية المسروقة.

ووُضع القاصر تحت المراقبة القضائية بالمركز الترابي لدرك بلفاع من أجل تعميق البحث معه، في انتظار إحالته على القضاء، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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