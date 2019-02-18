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الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن توضح بشأن حكم لحجز دراجة نارية

مديرية الأمن توضح بشأن حكم لحجز دراجة نارية

مديرية الأمن توضح بشأن حكم لحجز دراجة نارية
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:11

كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني لم يتم تبليغها بعد، بواسطة الطرق المعتمدة قانونا، بمنطوق القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، الذي يقضي بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة أحد مستعملي الطريق الذي تم حجز دراجته النارية بسبب عدم حمل خوذة الرأس.

جاء ذلك إثر تداول وسائل الإعلام، في الأسبوع المنصرم، لخبر مفاده أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بتحميل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية حجز دراجة نارية وإيداعها بالمحجز البلدي بسبب عدم حمل السائق خوذة الرأس، معتبرة أن هذه المخالفة لا تدخل في الحالات التي يقضي فيها القانون بحجز المركبات والدراجات النارية، وهو ما جعل المحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الدولة 1500 درهم.

ووفق المصدر أعلاه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ستقوم بتنفيذ الحكم القضائي المنشور إعلاميا حال التوصل به بواسطة طرق التبليغ القانونية، وذلك اعتبارا لإلزامية الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم المملكة من جهة، ونظرا لكون المديرية العامة للأمن الوطني مسؤولة من جهة ثانية عن عدم التطبيق السليم للقانون من طرف موظفيها أثناء مزاولتهم لمهامهم الاعتيادية.

كما أن المديرية العامة للأمن الوطني، تبعاً للمصدر ذاته، ملتزمة بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، وملزمة أيضا بتحمل الأخطاء غير العمدية أو عدم تفسير المقتضيات القانونية بشكل دقيق من جانب موظفيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - القانون يسود على الجميع الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:33
شكرا للعدالة. على هذا الحكم الذي يذكرنا بدول الحق والقانون
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14
2 - دارلمان الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:40
وكيف ستاخذ مديرية الامن غرامات مجرمي الطرق ?هل تظنون ان هؤلاء المجانين سيذهبون عن طيب خاطر لاداء الغرامات
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1
3 - العربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:40
1500 مبلغ هزيل
كما يجب معاقبة أعوان الشرطة و الدرك الذين يطبقون القانون بطريقة سيئة و يتوسعون في تفسير القواعد القانونية دون وجه حق.
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-1
4 - OMAR الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:40
عدم وضع الخودة لا يحتم على الشرطة وضع الدراجة النارية بالمحجز لاكن تواطؤ مسؤولي الشرطة مع اصحاب الديبناج لاستخلاص دعائر النقل الى المحجز لغاية في انفسهم طبعا تجعل هدا القانون في مهب الريح
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