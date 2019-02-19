مصالح درك أوريكة تحقق في ظروف وفاة سبعيني

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر من الدرك الملكي، الإثنين، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا لمعرفة ظروف وملابسات وفاة شخص في عقده السابع، بدوار أكلموس التابع لجماعة أوريكة بإقليم الحوز.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالك، الذي كان قيد حياته يشتغل حارسا بفيلا بالمنطقة نفسها، اختفى عن الأنظار وانقطعت أخباره منذ أيام، قبل أن يتم العثور على جثته ببئر المسكن ذاته.

وفور توصلها بإشعار بهذه الحادثة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى الفيلا المذكورة، حيث شرعت في الاستمتاع إلى كل من يمكن أن يساعد في فك لغز الوفاة، وجمع المعطيات التي ستفيد في معرفة أسبابها.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي على انتشال جثة الهالك، التي كانت معلقة ببئر الفيلا، ونقلها إلى مستودع الأموات بمراكش، لتخضع للتشريح الطبي، من أجل تحديد أسباب الوفاة.