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الرئيسية | حوادث | ضبط سيارة محملة بـ"الحشيش" بضواحي تاونات

ضبط سيارة محملة بـ"الحشيش" بضواحي تاونات

ضبط سيارة محملة بـ"الحشيش" بضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 18 فبراير 2019 - 23:16

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، اليوم الاثنين، من ضبط سيارة محملة بـ900 كيلوغرام من نبتة القنب الهندي المحظورة، و20 كيلوغرام من مادة "طابا" أوراق، إضافة إلى توقيف سائق السيارة، فيما تمكن مرافقه من الفرار.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تم ضبط هذه السيارة على الطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين تاونات ووزان، وتحديدا بالمقطع الطرقي المحاذي لدوار ساحل بوطاهر التابع لجماعة مزرواة بضواحي مدينة تاونات.

وأبرزت المصادر ذاتها أنه تم حجز السيارة وكمية المخدرات التي كانت على متنها، ووضع السائق رهن الحراسة النظرية لأجل البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق مرافقه الهارب بعد تحديد هويته.

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