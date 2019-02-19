السلطات تواصل البحث عن طفل غريق بالسراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

ما زالت عملية البحث متواصلة لاستخراج جثة طفل، عمره 12 سنة، جرفته، يوم الأحد المنصرم، مياه قناة "زرابة" على مستوى دوار الغنيات التابع للجماعة الحضرية العطاوية بإقليم السراغنة.

وذكرت مصادر هسبريس أن السلطات المحلية، من وقاية مدنية ودرك ملكي، انتقلت إلى مكان الحادث إثر علمها بغرق الطفل لمباشرة عملية الإنقاذ، مشيرة إلى أن عملية البحث امتدت في اتجاه جماعة أولاد عراض، على احتمال أن تكون مياه القناة جرفت الطفل وألقت بجثته بعيدا عن مكان غرقه.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الوقاية المدنية عبأت لهذه العملية مجموعة من التجهيزات، وأسطولا يتكون من عدد من سيارات الإسعاف وشاحنة كبيرة، مشيرة إلى أن شباب المنطقة ساهموا بقوة في عملية التمشيط، رغم برودة المياه وهبوب رياح باردة.

وأضافت أن صبيب مياه القناة كان قويا، مما دفع الجهات المسؤولة إلى تخفيضه من أجل تسهيل عملية البحث عن جثة الطفل.