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الرئيسية | حوادث | السرعة المفرطة لدراجة نارية تقتل مسنا بتنغير

السرعة المفرطة لدراجة نارية تقتل مسنا بتنغير

السرعة المفرطة لدراجة نارية تقتل مسنا بتنغير
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 00:30

أفاد مصدر أمني أن شخصا في عقده السابع لقي مصرعه في حادثة سير وقعت، الاثنين، بمدينة تنغير.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت وسط مدينة تنغير، عندما صدمت دراجة نارية شخصا يبلغ من العمر 75 سنة، حيث أصيب بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتنغير حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكر المصدر ذاته أن قاصرا كان يقود دراجته النارية بسرعة مفرطة، فصدم الرجل بالقرب من الرصيف، مشيرا إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بالاحتفاظ بالقاصر من أجل استكمال البحث معه، قبل تقديمه للمحاكمة.

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