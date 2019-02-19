الشرطة تحقق في ملابسات وفاة مشكوك في أسبابها‎

هسبريس من الرباط

شرعت عناصر الشرطة القضائية بالبرنوصي بمدينة الدار البيضاء في التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضمن ظروف وملابسات وفاة مشكوك فيها لشخص يبلغ من العمر 31 سنة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الهالك كان رفقة أصدقائه، بالقرب من مسكن عائلته بحي التشارك، عندما دخل في خلاف لفظي مع موظف شرطة كان يزور والدته بنفس الحي، بسبب اتهامات بإحداث الضجيج والضوضاء، قبل أن يتطور الخلاف إلى شجار نجمت عنه وفاة الضحية خلال عملية نقله إلى المستشفى الإقليمي بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء.

وقد جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الجثامين، رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، كما تم الاستماع لعدد من الشهود الذين عاينوا الحادث؛ بينما تم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.