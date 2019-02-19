24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- "دواعٍ طارئة" تؤجل لقاء أمزازي بنقابات تعليمية
- الإمارات توقع عقودا عسكرية ضخمة مع شركات دولية
- وزيرة خارجية الهند بالمغرب
- أقوى من السرطان
العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية (5.00)
الملك يستقبل ولاة وعمالا جددا في الإدارتين الترابية والمركزية (5.00)
- بنكيران يتهم وزير التربية بمخالفة الملك و"لوبي الفرنسية" بالهيمنة - (191)
- كاهنة: سأصلي بالمسلمين في باريس .. ومسجد الرسول ﷺ مُختلط - (153)
- سفير فنزويلا بالجزائر يرفض حق المغرب في الحديث عن الديمقراطية - (79)
- هل يرفع المغاربة شعار "الشعب يريد إصلاح الشعب" في 20 فبراير؟ - (77)
- المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة فاس تنهي نشاط مروج للمخدرات الصلبة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بفاس، اليوم الثلاثاء، شابا مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنه جرى إيقاف المشتبه فيه، البالغ 37 سنة، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصوله على متن سيارة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، بعدما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 3000 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي وهاتف محمول، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.