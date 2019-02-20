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الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكة للتهجير وتوقيف جزائريين بالناظور‎

تفكيك شبكة للتهجير وتوقيف جزائريين بالناظور‎

تفكيك شبكة للتهجير وتوقيف جزائريين بالناظور‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 00:31

تمكنت عناصر الدرك الملكي بفرخانة من تفكيك خلية تنشط في مجال التهجير السري، حيث أوقفت جزائريين كانوا يعتزمون الدخول إلى مدينة مليلية.

ومكنت العملية الأمنية من توقيف الوسيط وثلاثة جزائريين مرشحين للهجرة، إضافة إلى متورطين في تسهيل العملية، كما تم تحديد هوية منتمين للشبكة.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق باقي المشتبه فيهم الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع الأولية.

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