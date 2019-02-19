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الرئيسية | حوادث | رصاصة في الصدر توقف معتديا على الأمن بوجدة‎

رصاصة في الصدر توقف معتديا على الأمن بوجدة‎

رصاصة في الصدر توقف معتديا على الأمن بوجدة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:15

وجد شرطي يعمل بولاية أمن وجدة نفسه مضطرا، صباح اليوم، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة.

المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات، أقدم على تعريض حياة موظفي الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة، وفق ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها توصلت به هسبريس.

الموقوف، البالغ من العمر 27 سنة، أبدى مقاومة عنيفة وقام بدفع أحد عناصر الشرطة من سطح المنزل مصيبا إياه بجروح، كما تعمد إصابة شرطي آخر بواسطة أداة حادة في الرأس، قبل أن يشهر ساطورا من الحجم الكبير ويحرض كلبا على باقي عناصر الأمن، وهو ما استوجب استخدام السلاح الناري وإطلاق أربع رصاصات، ثلاثة منها تحذيرية في الهواء، بينما أصابت الرصاصة الرابعة المشتبه فيه على مستوى صدره من جهة اليمين.

وبحسب البلاغ، فقد تم تقديم العلاجات الضرورية للشرطيين المصابين، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار استقرار حالته الصحية ليتسنى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المهاجر الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:23
أيها الشرطي الرائع هل تسمح لي بتقبيل راسك احتراما لك ولامك التي أنجبت رجلا بالف رجل ...
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103
2 - مغربية غيورة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:25
حفظ الله رجال الأمن فهم دائما عرضة للخطر
من أجل أمن المواطنين.نشكرهم على مجهوداتهم وتضحياتهم الجبارة من أجل استقرار أمن الوطن والمواطنين
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76
3 - ولد ااشعب الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:30
تحية إحترام وتقدير لعناصرنا الأمنية..مع متمنياتي بالشفاء لهم وإنزال أقصى العقوبة لمثل هؤلاء الأوباش الذين يزيدون في الطين بلة ويكرسون الأزمة الإجتماعية وإفساد جيل المستقبل.
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68
4 - وين الامن الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:35
هذه عواقب حقوق الإنسان عندما تتعدى الحدود اللهم ارحم الحسن الثاني وإدريس البصري وداعا المغرب لن اتي اليه بعد الان
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23
5 - amrane abdeslam الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:45
وضعية الأمن فى المغرب تتعقد يوما بعد يوم.. وكأن البلد مقبل على عهد أقرب إلى عهد السيبة التى كنا نسمع به من أفواه جداتنا ونحن صغار.. لذلك فلا بد من الحزم المقرون باليقظة.. وعدم التردد فى إستعمال الحزم متى ما تطلب الأمر ذلك.. فالفتنة نائمة لعن الله موقظها..
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7
6 - عبدالله الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:47
السلام عليكم.
تحية صادقة إلى كل رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي و جميع القوات التي تعمل على أمن المواطنين .
و سحقا للمجرمين الذين يعيتون فسادا في الأرض.
اللهم اجعل هذا البلد آمن و ساءر بلاد المسلمين. امين
شكرا هسبريس
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14
7 - sigis الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:49
أربعة من رجال الامن تكلفة تكوينهم كلفت الدولة ملايين الدراهم ويأتي حتالة ليضع حياتهم في خطر. يستوجب التعامل مع هولاء المجرميين بحزم. تحية للأمن الوطني
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21
8 - faysal الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:58
العز والنصر ل رجال الامن الوطني
رجل الامن الله يسمحلينا منكم والله يجازيكم خير...
خصوصا رجال الامن بالبدلة الرسمية فهم الاكثر تعرضا للمشاكل ...واضن انهم اقل اجرا من اصحاب الكوستيمات
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6
9 - السلام الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:04
السلام ، الله يكتر من أمثالك وحفظ الله لنا انت و أبناء هذه المؤسسة الامنية بارك الله فيكم ، أنتم هم المحسنين الحققيين في هذا البلد ، رؤيتك إستباقية لما هو قادم وما سيخلفه هذا المجرم من المصابين الابرياء كانو سيكونون ضحية هذا المجرم يمكن ان يكون احد اقربائك لا قدر الله.
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6
10 - مواطن الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:09
هدا تدخل متفرد واستثنائي لاننا عهدنا على شرطة وجدة الخنوع والخوف من المجرمين لانه نادرا ما لاحظنا استعمال بوليس وجدة للرصاص بخلاف شرطة مدن اخرى كفاس وسلا وكازا.على اي. تدخل نستحسنه ومزيدا من العمل لان شماكرية وجدة دسروا
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0
11 - المنفلوطي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:16
في امريكا بلد الحريات حين تطلب الشرطة من المشتبه به النزول للارض و عدم رفع اليد ادنى حركة يقوم بها يستقبل رصاصة على الفور لا تساهل مع المجرمين في اطار ناقص واحد ناقص موشكيل كما ان هناك وحدة k-9 للكلاب المدربة تقطع اوصال كل من يتحدى الشرطة من المجرمين
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