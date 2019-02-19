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كُتّاب وآراء
رصاصة في الصدر توقف معتديا على الأمن بوجدة
وجد شرطي يعمل بولاية أمن وجدة نفسه مضطرا، صباح اليوم، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة.
المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات، أقدم على تعريض حياة موظفي الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة، وفق ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها توصلت به هسبريس.
الموقوف، البالغ من العمر 27 سنة، أبدى مقاومة عنيفة وقام بدفع أحد عناصر الشرطة من سطح المنزل مصيبا إياه بجروح، كما تعمد إصابة شرطي آخر بواسطة أداة حادة في الرأس، قبل أن يشهر ساطورا من الحجم الكبير ويحرض كلبا على باقي عناصر الأمن، وهو ما استوجب استخدام السلاح الناري وإطلاق أربع رصاصات، ثلاثة منها تحذيرية في الهواء، بينما أصابت الرصاصة الرابعة المشتبه فيه على مستوى صدره من جهة اليمين.
وبحسب البلاغ، فقد تم تقديم العلاجات الضرورية للشرطيين المصابين، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار استقرار حالته الصحية ليتسنى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
من أجل أمن المواطنين.نشكرهم على مجهوداتهم وتضحياتهم الجبارة من أجل استقرار أمن الوطن والمواطنين
تحية صادقة إلى كل رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي و جميع القوات التي تعمل على أمن المواطنين .
و سحقا للمجرمين الذين يعيتون فسادا في الأرض.
اللهم اجعل هذا البلد آمن و ساءر بلاد المسلمين. امين
شكرا هسبريس
رجل الامن الله يسمحلينا منكم والله يجازيكم خير...
خصوصا رجال الامن بالبدلة الرسمية فهم الاكثر تعرضا للمشاكل ...واضن انهم اقل اجرا من اصحاب الكوستيمات