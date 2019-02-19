24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مشتريات "بوجو ستروين" تحقق رقما قياسيا بالمغرب (5.00)

  2. العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية (5.00)

  3. الملك يستقبل ولاة وعمالا جددا في الإدارتين الترابية والمركزية (5.00)

  4. القلق من الفقر يساور نصف الأطفال في ألمانيا (5.00)

  5. قضاة وأمنيون يقاربون السلامة الطرقية بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز أموال بالعملة الصعبة بميناء طنجة المتوسط

حجز أموال بالعملة الصعبة بميناء طنجة المتوسط

حجز أموال بالعملة الصعبة بميناء طنجة المتوسط
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:10

قامت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط للمسافرين، خلال الأيام القليلة الماضية، بحجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة وأجهزة إلكترونية مهربة.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط قامت بحجز ما مجموعه 149 ألفا و 570 أورو في ست عمليات متفرقة، كان ستة مغاربة مقيمين بالخارج يحاولون إدخالها إلى التراب الوطنية دون القيام بالإجراءات المسطرية الجاري بها العمل.

وبمنطقة المغادرة، قامت عناصر الجمارك بحجز حوالي 17 ألفا و 900 أورو في عمليتين متفرقتين، حاول مغربيان مقيمان بالخراج إخراجها من التراب الوطني دون الحصول على ترخيص من المؤسسات المعنية.

ونهاية الأسبوع الماضي، أحبطت عناصر الجمارك عملية تهريب ل 294 هاتفا مستعملا بقيمة إجمالية تفوق 729 ألف درهم، كان أحد المغاربة المقيمين بإسبانيا يخفيها داخل كراسي سيارته الخفيفة.

كما ضبطت عناصر الجمارك، أمس الاثنين، 233 هاتفا مستعملا كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني مدسوسة في هيكل سيارته دون الحصول على تصريح من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.