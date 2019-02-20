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كُتّاب وآراء
حيازة المخدرات تورط تونسيين بمطار الدار البيضاء
تواصل العناصر الأمنية المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إحباط محاولات تهريب المخدرات بأنواعها، حيث تمكنت، الثلاثاء، من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية تونسية، من بينهم سيدتان تبلغان من العمر 36 و50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهريب كبسولات تحتوي على مخدر الشيرا.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن توقيف السيدتين جرى عند نقطة المراقبة بمدخل صالة المغادرة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 745 غراما من مخدر الشيرا بحوزتهما، عبارة عن 132 كبسولة مخبأة أسفل ملابسهما الداخلية، فيما مكنت عملية المراقبة أيضا من ضبط الموقوف الثالث، وذلك للاشتباه في تهريبه للكوكايين داخل أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما يخضع المشتبه فيه الثالث للمراقبة الطبية في انتظار تفريغ كمية كبسولات المواد المخدرة من معدته.