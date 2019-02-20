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الرئيسية | حوادث | الأمن يضبط سارقي محلات ومدارس في مراكش

الأمن يضبط سارقي محلات ومدارس في مراكش

الأمن يضبط سارقي محلات ومدارس في مراكش
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 03:51

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات التجارية والمؤسسات التعليمية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة وجرائم السرقات، بناء على نتائج الأبحاث والتحريات الميدانية، المدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، التي أعقبت تسجيل سرقات استهدفت مبالغ مالية مختلفة، تم الاستيلاء عليها عن طريق الكسر من داخل مؤسسات تعليمية وأخرى لتحويل الأموال والخدمات العمومية، فضلا عن مدارس خاصة بمجموعة من مناطق مدينة مراكش.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بخصوص هذه القضية مكنت من حجز دراجة نارية وملابس سبق وأن كان يرتديها أحد المشتبه فيهم خلال ارتكاب إحدى السرقات، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذه النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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