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كُتّاب وآراء
3 قتلى وإصابة آخرين في حادثة سير بالحوز
لفظ ثلاثة أشخاص أنفاسهم الأخيرة في الحين، اليوم الثلاثاء، في حادثة سير وقعت بالمجال الترابي لقيادة أغواطيم، على مستوى الطريق الإقليمية 2010 الرابطة بين جماعة أوريكة وبلدية تحناوت.
وأصيب في هذه الحادثة، التي وقعت إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج، أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، أربعة منهم حالتهم حرجة، بحسب مصادر هسبريس.
وفور توصلها بإشعار حول هذه الواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة تحناوت، وتوجيه الحالات الحرجة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش.
وأشرفت عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي لتحناوت على نقل جثة الضحايا إلى مستودع الأموات بمراكش لإخضاعهما للتشريح الطبي، وفتحت تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة أسباب وظروف الحادثة التي خلفت ضحايا معظمهم قرويين كانوا في طريق عودتهم من السوق الأسبوعي لمدينة تحناوت.