جرادة .. وعد بالتهجير إلى أوروبا ينتهي بجريمة قتل

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة جرادة، اليوم الأربعاء، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وفق ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس.

وأشارت المديرية إلى أن المشتبه فيه، البالغ 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، احتجز الضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة أيضا، وعرّضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بعدما كبّله.

المصدر أضاف أن ما جرى تسبب في وفاة الضحية، ومردّ الواقعة إلى خلافات بين الطرفين حول مبلغ مالي كان قد سلمه المشتبه فيه إلى الضحية بغرض تهجيره بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا.

وقد وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.