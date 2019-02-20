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الرئيسية | حوادث | جرادة .. وعد بالتهجير إلى أوروبا ينتهي بجريمة قتل

جرادة .. وعد بالتهجير إلى أوروبا ينتهي بجريمة قتل

جرادة .. وعد بالتهجير إلى أوروبا ينتهي بجريمة قتل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:05

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة جرادة، اليوم الأربعاء، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وفق ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس.

وأشارت المديرية إلى أن المشتبه فيه، البالغ 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، احتجز الضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة أيضا، وعرّضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بعدما كبّله.

المصدر أضاف أن ما جرى تسبب في وفاة الضحية، ومردّ الواقعة إلى خلافات بين الطرفين حول مبلغ مالي كان قد سلمه المشتبه فيه إلى الضحية بغرض تهجيره بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا.

وقد وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - يا ربي السلامة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:32
تقريبا كل يوم كنسمعو بجريمة قتل في المغرب ولا حولة ولا قوة الا بالله
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6
2 - طالب الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:38
اللهم اضرب الظالمين بظالمين واخرجنا من بينهم سالمين...هدا جزاء النصابين
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7
3 - متتبع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:40
لا يمر يوما واحدا دون أن تحدث جريمة شنعاء بمنطقة من مناطق المغرب .. السبب الرئيسي في ذلك تدفق القرقوبي الجزائري عبر الحدود .. لذا من الضروري اتخاذ تدابير وقائية قبل فوات الأوان !
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0
4 - momohager الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:49
السلام عليكم ، اتهنينا من مجرم ونتمنا من القضاة ، إهنيونا من المجريم التاني و بدون عفّوا ملكي .
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4
5 - abcd الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:55
ها هي المشكلة المغاربة يشجعون ايا كان للهجرة و عندما تسمع بالكوارث التي يفعلها البعض تبدا اسطوانة "شوهتونا خنزتو السمعة اوربا جري عليهم" ملوك التناقض هذا الشخص من "ذوي السوابق القضاءية العديدة" وصل لاوربا ستجده دخل في السرقة و التحايل و تجارة المخدرات و القتل ايضا ماذا ستستفيد اوربا منه لا شيء
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6 - حاير الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:07
لاحول ولا قوة الا بالله عيش نهار تسمع خبار
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