الدعارة تجر 10 سيدات إلى الاعتقال بقلعة مكونة

هسبريس من قلعة مكونة

أقدمت مصالح المركز القاضي للدرك الملكي، بتنسيق مع المركز الترابي بمدينة قلعة مكونة، على مباغتة وكر مخصص للدعارة يوجد بمركز قلعة مكونة، واعتقال 10 سيدات يشتبه في ممارستهن للنشاط المحظور.

وتمت عملية المباغتة من طرف المصالح الأمنية المذكورة بتنسيق مع النيابة العامة لدى مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة، وأسفرت عن اعتقال عشر سيدات ينحدرن من مدن مختلفة، للاشتباه في تورطهن في ممارسة الدعارة.

وتم الاحتفاظ بالموقوفات رهن الحراسة النظرية، لاستكمال التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة تمكنت خلال شهر غشت الماضي من توقيف سيدة متلبسة بممارسة الدعارة يحتمل أنها كانت حاملة لفيروس السيدا، مما خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف شباب المنطقة.