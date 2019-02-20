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كُتّاب وآراء
الدعارة تجر 10 سيدات إلى الاعتقال بقلعة مكونة
أقدمت مصالح المركز القاضي للدرك الملكي، بتنسيق مع المركز الترابي بمدينة قلعة مكونة، على مباغتة وكر مخصص للدعارة يوجد بمركز قلعة مكونة، واعتقال 10 سيدات يشتبه في ممارستهن للنشاط المحظور.
وتمت عملية المباغتة من طرف المصالح الأمنية المذكورة بتنسيق مع النيابة العامة لدى مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة، وأسفرت عن اعتقال عشر سيدات ينحدرن من مدن مختلفة، للاشتباه في تورطهن في ممارسة الدعارة.
وتم الاحتفاظ بالموقوفات رهن الحراسة النظرية، لاستكمال التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة تمكنت خلال شهر غشت الماضي من توقيف سيدة متلبسة بممارسة الدعارة يحتمل أنها كانت حاملة لفيروس السيدا، مما خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف شباب المنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . صدق الله العظيم
الفقر و الحاجة في الجبال و القرى وصل الزبى.
فلعل الله يغفر لهن وينتقم من الذين اكرههوم عليه و يتمتعون بخيرات البلاد بدون وجه حق.
حاجي