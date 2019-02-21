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الرئيسية | حوادث | قطار لنقل البضائع يتسبب في وفاة شاب بتازة

قطار لنقل البضائع يتسبب في وفاة شاب بتازة

قطار لنقل البضائع يتسبب في وفاة شاب بتازة
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 21 فبراير 2019 - 10:06

توفي شاب (ي. ز)، يبلغ من العمر 25 سنة، أمس الأربعاء بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثر بإصاباته البليغة الناجمة عن بتر رجليه إثر حادثة دهس بالقطار تعرض لها يوم الأحد الأخير بالمقطع السككي المحاذي لحي القدس في مدينة تازة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي كان يشتغل قيد حياته حارس أمن خاص بأحد الأسواق الكبرى بمدينة تازة، تعرض لهذا الحادث من طرف قطار لنقل البضائع كان متوجها إلى مدينة الناظور.

وكان الهالك قد تم نقله حينها إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة لتلقي الإسعافات الضرورية، لكن نظرا لخطورة إصاباته تمت إحالته على قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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