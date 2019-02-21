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كُتّاب وآراء
درك أولاد حسون يحجز طنين من مسكر "الماحيا"
حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، الأربعاء، طنين من مسكر "الماحيا" بمعمل سري بدوار كرتاوة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية تقطير الكمية المحجوزة كانت في مرحلتها الأخيرة استعدادا لترويجها نهاية هذا الأسبوع.
وأوردت المصادر نفسها أن صاحب المعمل السري فر قبل عملية المداهمة إلى وجهة مجهولة، وأن البحث ما زال جاريا عنه من أجل تقديمه للعدالة.
وثد أشرفت عناصر الدرك، بأمر من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على إتلاف الكمية المحجوزة من المسكر السابق ذكره.