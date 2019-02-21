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الرئيسية | حوادث | سرقة "أسلاك نحاسية" تورّط أشخاصا في السوالم

سرقة "أسلاك نحاسية" تورّط أشخاصا في السوالم

سرقة "أسلاك نحاسية" تورّط أشخاصا في السوالم
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 21 فبراير 2019 - 08:20

عرضت عناصر الدرك الملكي بمركز السوالم سرية برشيد، الأربعاء، 4 أشخاص ينحدرون من أولاد جامع، على النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية مختصّة في السرقة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن لوازم إحدى شركات الاتصالات (أسلاك نحاسية) بحد السوالم نواحي برشيد تعرّضت لسرقات عدّة، حيث تقدّمت الشركة بشكايات لدى مركز درك السوالم، وضعت على إثرها عناصر الضابطة القضائية أماكن متعددة تحت المراقبة، فتمكّنت من ضبط أربعة أشخاص في حالة تلبس بسرقة تلك التجهيزات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أوقفت ثلاثة أشخاص على مراحل، إضافة إلى شخص رابع يشتبه في أنه كان يشتري المسروقات، في حين جرى تحرير مذكرة بحث في حق شريكهم الخامس.

وزادت مصادرنا أن المشتبه فيهم كانوا يستعينون بدراجة نارية، حيث كانوا يعمدون إلى ربط الأسلاك النحاسية بالدراجة وينطلقون بها، في عملية للحصول على أكبر كمية.

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