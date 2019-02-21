24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:03
|13:46
|16:51
|19:20
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رحيمي يقود الرجاء لاصطياد "القرش المسفيوي"
- المريزق يسبر أغوار "مسارات المشاركة الوطنية"
- "اتصالات المغرب" تواكب التطور الرقمي في تشاد
- المحمدية تواجه النفايات بـ"واتساب" .. والمجلس يطيل عمر "سيطا"
- العثور على جثة طفل قضى غرقا في السراغنة
أخنوش يفتتح معرض "أليوتيس" لترويج تكنولوجيات الصيد الحديثة (5.00)
"مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين (5.00)
البنك الدولي يقدّم 672 مليارا لتطوير التحولات الاقتصادية في المملكة (4.67)
خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي بالرباط (4.50)
- خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي بالرباط - (128)
- معضلة لغات التدريس بالمغرب .. الفرنسية مفتاح نجاح الاقتصاد - (107)
- خطير .. شغب كلاسيكو الشرق - (92)
- "مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين - (72)
- الداودي: تسقيف المحروقات لن يضر الدولة .. ولا تراجع عن القرار - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة "أسلاك نحاسية" تورّط أشخاصا في السوالم
عرضت عناصر الدرك الملكي بمركز السوالم سرية برشيد، الأربعاء، 4 أشخاص ينحدرون من أولاد جامع، على النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية مختصّة في السرقة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن لوازم إحدى شركات الاتصالات (أسلاك نحاسية) بحد السوالم نواحي برشيد تعرّضت لسرقات عدّة، حيث تقدّمت الشركة بشكايات لدى مركز درك السوالم، وضعت على إثرها عناصر الضابطة القضائية أماكن متعددة تحت المراقبة، فتمكّنت من ضبط أربعة أشخاص في حالة تلبس بسرقة تلك التجهيزات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أوقفت ثلاثة أشخاص على مراحل، إضافة إلى شخص رابع يشتبه في أنه كان يشتري المسروقات، في حين جرى تحرير مذكرة بحث في حق شريكهم الخامس.
وزادت مصادرنا أن المشتبه فيهم كانوا يستعينون بدراجة نارية، حيث كانوا يعمدون إلى ربط الأسلاك النحاسية بالدراجة وينطلقون بها، في عملية للحصول على أكبر كمية.