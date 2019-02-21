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كُتّاب وآراء
الدرك يفكك معملا سريا "للماحيا" بجماعة أسجن
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز القضائي ابريكشة، بتعاون مع أعوان السلطة المحلية، الأربعاء، من تفكيك معمل سري لتصنيع وتقطير مسكر ماء الحياة وسط جماعة آسجن بإقليم وزان.
وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أن العملية تأتي في إطار المجهودات والحملات التي تقوم بها المصالح الأمنية ضد مروجي المخدرات ومسكر ماء الحياة لاجتثاث منابع الجريمة بالمنطقة.
وأسفر التدخل الأمني عن حجز 300 كيلوغرام من التين المجفف والمخمر كانت معبأة داخل براميل، وعشرات اللترات من مسكر ماء الحياة معدة للترويج، إضافة إلى مجموعة من الأدوات المستعملة في النشاط المحظور، منها 4 أسطوانات غاز من الحجم الكبير، و4 طنجرات للضغط (كوكوت)، وأنابيب نحاسية وبلاستيكية. بينما تمكن الواقفون وراء هذه الأفعال المخالفة للقانون من الفرار قبل وصول عناصر الدرك إلى المعمل السري.