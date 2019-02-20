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كُتّاب وآراء
العثور على جثة طفل قضى غرقا في السراغنة
عثرت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، على جثة طفل، عمره 12 سنة، جرفته مياه قناة "زرابة" على مستوى دوار الغنيات، التابع للجماعة الحضرية العطاوية بإقليم السراغنة، يوم الأحد المنصرم.
وأسفرت عملية الإنقاذ التي أطلقتها السلطات المحلية، والوقاية المدنية والدرك ملكي، بحثا عن الطفل، عن العثور عليه جثة هامدة بمصفاة بين جماعتي أولاد عراض وتملالت.
وكانت عملية الإنقاذ امتدت من دوار الغنيات التابع للجماعة الحضرية العطاوية، في اتجاه جماعة أولاد عراض، لاحتمال أن تكون مياه القناة جرفت الطفل وألقت بجثته بعيدا عن مكان غرقه.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الوقاية المدنية عبأت لهذه العملية مجموعة من التجهيزات، وأسطولا يتكون من عدد من سيارات الإسعاف وشاحنة كبيرة، مشيرة إلى أن شباب المنطقة ساهموا بقوة في عملية التمشيط، رغم برودة المياه وهبوب رياح باردة.