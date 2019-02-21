24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. شبهة الاتجار بالمخدرات تلاحق ثلاثينيا في سطات (5.00)

  2. توجيهات الملك تُثمر حصيلة إيجابية في تجاوز مشاكل آجال الأداء (5.00)

  3. أخنوش يفتتح معرض "أليوتيس" لترويج تكنولوجيات الصيد الحديثة (5.00)

  4. "مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين (5.00)

  5. الهجوم الإرهابي في "بولواما" يدفع الهند إلى طلب مساعدة المغرب (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن تفتح بحثا حول "تعذيب فتاة قاصر"

مديرية الأمن تفتح بحثا حول "تعذيب فتاة قاصر"

مديرية الأمن تفتح بحثا حول "تعذيب فتاة قاصر"
هسبريس من الرباط
الخميس 21 فبراير 2019 - 00:40

قال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني "إنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن واقعة مفترضة لتعذيب فتاة قاصر من طرف مشغلها بمدينة الدار البيضاء، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي".

وأضاف البلاغ ذاته أنه "عُهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي".

وبموازاة ذلك، يضيف البلاغ "قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق، من أجل رصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.