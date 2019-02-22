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الرئيسية | حوادث | المخدرات توقف سائق شاحنة بـ"طنجة المتوسط"

المخدرات توقف سائق شاحنة بـ"طنجة المتوسط"

المخدرات توقف سائق شاحنة بـ"طنجة المتوسط"
هسبريس – عبد الواحد استيتو
الجمعة 22 فبراير 2019 - 01:42

أوقفت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسطي، بتعاون مع مصلحة الجمارك، سائق شاحنة كانت متوجهة إلى ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، إثر محاولته تهريب كمية مخدرات كانت مدسوسة بهيكل الشاحنة.

عملية الإيقاف جاءت إثر عملية مراقبة أمنية للشاحنة الفارغة، بواسطة السكانير والكلاب البوليسية المدربة، حيث جرى اكتشاف 29 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المخدرات كانت مدسوسة بعناية فائقة في صندوق ملصق بهيكل الشاحنة للسائق، قبل أن يجري استخراجها وهي ملفوفة بمادة عازلة وبعناية فائقة.

وقد وُضعَ الموقوف، مغربي الجنسية والبالغ من العمر 35 سنة، رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه من لدن فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث معه تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

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