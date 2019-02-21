24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/02/2019
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:03
|13:46
|16:51
|19:20
|20:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- رحيمي يقود الرجاء لاصطياد "القرش المسفيوي"
- تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة
- المريزق يسبر أغوار "مسارات المشاركة الوطنية"
- "اتصالات المغرب" تواكب التطور الرقمي في تشاد
- المحمدية تواجه النفايات بـ"واتساب" .. والمجلس يطيل عمر "سيطا"
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الهيرويين يوقع "ولد الإدارة" في قبضة أمن أصيلة
الخميس 21 فبراير 2019 - 15:20
أوقفت مصالح الأمن بمدينة أصيلة، التابعة لولاية أمن طنجة، شخصا من ذوي السوابق العدلية، كان قد اتخذ من منزله بحي السقاية بالمدينة ذاتها مكانا لترويج المخدرات.
وتمكنت عناصر الأمن من إيقاف الملقب بـ"ولد الإدارة" والبالغ من العمر 28 سنة في حالة تلبس، بعد عملية ترصد ومراقبة، وبحوزته مجموعة من لفافات الهيروين والأقراص المخدرة.
وجرى إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.