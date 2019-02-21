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الرئيسية | حوادث | الهيرويين يوقع "ولد الإدارة" في قبضة أمن أصيلة

الهيرويين يوقع "ولد الإدارة" في قبضة أمن أصيلة

الهيرويين يوقع "ولد الإدارة" في قبضة أمن أصيلة
هسبريس من طنجة
الخميس 21 فبراير 2019 - 15:20

أوقفت مصالح الأمن بمدينة أصيلة، التابعة لولاية أمن طنجة، شخصا من ذوي السوابق العدلية، كان قد اتخذ من منزله بحي السقاية بالمدينة ذاتها مكانا لترويج المخدرات.

وتمكنت عناصر الأمن من إيقاف الملقب بـ"ولد الإدارة" والبالغ من العمر 28 سنة في حالة تلبس، بعد عملية ترصد ومراقبة، وبحوزته مجموعة من لفافات الهيروين والأقراص المخدرة.

وجرى إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

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