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الرئيسية | حوادث | جثة رضيعة وسط الأزبال تستنفر السلطات بتطوان

جثة رضيعة وسط الأزبال تستنفر السلطات بتطوان

جثة رضيعة وسط الأزبال تستنفر السلطات بتطوان
هسبريس من تطوان
الخميس 21 فبراير 2019 - 17:05

باشرت عناصر من الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثة رضيعة، اليوم الخميس، وسط الأزبال.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الواقعة اكتشفت بالصدفة من طرف عامل نظافة أثناء قيامه بتفريغ حاويات أزبال بمدخل "الحمامة البيضاء"، وتحديدا بمنطقة "البوروجو".

الحادث المذكور استنفر السلطات المحلية وعناصر الأمن التي أشرفت على انتشال جثة الرضيع، قبل أن تعمل على نقلها إلى مستودع الأموات بتطوان، في انتظار نتائج البحث المفتوح في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوصول إلى ظروف وحيثيات القضية وملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الخميس 21 فبراير 2019 - 17:18
لي كايعصبني فهاد البلاد هو أن السلطات دائما تسارع الزمن لمحاربة "النتائج" عوض مسارعة الزمن لمحاربة الأسباب و المسببات...
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5
2 - تعليق الخميس 21 فبراير 2019 - 17:23
لا حول ولا قوة الا بالله.....الله يلطف بنا يارب
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