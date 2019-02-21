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كُتّاب وآراء
حادثة سير تسلب شابا حياته ضواحي مدينة وزان
لقي شاب مصرعه في اصطدام وقع بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الكبير، مساء اليوم، بمنطقة الجابرين ضواحي مدينة وزان، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك ممرض متعدد التخصصات، كان يشتغل قيد حياته بالمركز الصحي لجماعة عين بيضاء، وأضافت أن السيارة التي كان يقودها اصطدمت بقوة بشاحنة من الحجم الكبير، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية انتقلت إلى مكان الحادثة للتحقيق في الواقعة، وعملت على توجيه المصاب إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها قبل ولوجه مستشفى مدينة وزان.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الضحية بقسم الأموات في انتظار نتائج البحث الذي فتح من قبل عناصر الدرك الملكي لتحديد المسؤوليات، وكشف وظروف وملابسات الحادثة.