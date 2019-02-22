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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف معتدٍ على حرس مستشفى الناظور‎

الشرطة توقف معتدٍ على حرس مستشفى الناظور‎

الشرطة توقف معتدٍ على حرس مستشفى الناظور‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 فبراير 2019 - 14:20

أوقفت عناصر الشرطة شخصا هدد الحرس الخاص بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناضور بسلاح أبيض بعد منعه من الدخول خارج أوقات الزيارة.

ووفق إفادة حراس المشفى، فقد تم منع المعني بالأمر من الدخول خارج أوقات الزيارة، لينتفض في وجههم مهددا إياهم باستعمال سلاح أبيض في محاولة للاعتداء عليهم.

وتم إخبار الشرطة التي تدخلت عناصرها، وتم نقل المعني بالأمر إلى مقر الأمن من أجل التحقيق معه، كما تم الاستماع لإفادات الحرس الخاص وبعض الشهود.

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