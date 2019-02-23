أمن البيضاء يوقف زوجيْن في قضية تعذيب قاصر

هسبريس من الرباط

بتعليمات من النيابة العامة، وضعت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء زوجيْن، يشتبه في تعريضهما فتاة قاصر للضرب والجرح العمديين، تحت تدبير الحراسة النظرية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه جرى إخضاع الفتاة القاصر، البالغة من العمر 13 سنة، لخبرة طبية أثبتت تعرضها للعنف والتعذيب. كما استمع المصالح المختصة إلى الفتاة بحضور والدتها بخصوص مصدر علامات وآثار العنف البادي على جسدها، فضلا عن التحري حول واقعة التهديد التي تعرضت لها عائلة الضحية من لدن الزوج المشتبه فيه لحملها على تقديم تنازل عن الشكاية.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث القضائي ما زالت متواصلة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها، فضلا عن إيقاف كل من له علاقة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتواصل المفتشية العامة للأمن الوطني، يقول البلاغ، أبحاثها الإدارية مع ضابط للشرطة، تنسب إليه إخلالات مهنية أثناء معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية عندما كان يشرف على ديمومة دائرة أمنية، بغرض تحديد المسؤوليات التأديبية بشكل دقيق، ورصد أي تواطؤ محتمل من جانب الضابط المذكور.