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الرئيسية | حوادث | تلميذة تُفارق الحياة داخل فصل دراسي ناحية تزنيت

تلميذة تُفارق الحياة داخل فصل دراسي ناحية تزنيت

تلميذة تُفارق الحياة داخل فصل دراسي ناحية تزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:10

لفظت تلميذة (نجاة.أ)، صباح اليوم الجمعة، أنفاسها الأخيرة داخل الفصل الدراسي، في مجموعة مدارس علال الفاسي، ضمن النفوذ الترابي لجماعة "أربعاء الساحل"، والتابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، أثناء إنجاز تمرين على السبورة، حيث سقطت فجأة أرضا، ففارقت الحياة على الفور.

وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المُفارقَة للحياة، التي كانت قيد حياتها تتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي، تعاني من أعراض مرض مزمن، تتوفر أسرتها على ملف طبي خاص بذلك.

وعمد أستاذ التلميذة إلى إخطار إدارة المؤسسة، التي ربطت الاتصال بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والسلطات المحلية والدركية، التي حلّت على عجل بالمؤسسة، وجرى فتح تحقيق في ظروف وفاة التلميذة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي اتصال أجرته هسبريس مع إبراهيم إضرار، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، الذي حلّ بالمؤسسة سالفة الذكر، عبّر عن تعازيه الحارة لأسرة التلميذة ولزملائها والأطر التربوية والإدارية، موردا "إنها لحظات مؤثرة، أن تفقد متعلمة وهي بصدد التحصيل الدراسي داخل فصلها؛ لكن هذه مشيئة الله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابو ملاك الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:25
لا إله إلا الله. قال الله تعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت. رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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