24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان
- البراهمة والمقاربة الإطفائية
- ماذا فعل حارس العبور ليحصل على كل هذا من الطلاب والآباء!
- امرأة ترسم علم أمريكا على جدار باستخدام العملات
- الموت عبر التاريخ
تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)
جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)
- بوليف يجهز رجال الدرك والأمن بـ"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة - (104)
- الإعلام الفرنسي يعمق أزمة المجرد .. والقضاء يرفض سفره للمغرب - (55)
- "أباتريد" يتحرر من القيود السياسية لمأساة تهجير "مغاربة الجزائر" - (50)
- غوتيرس: الصحراء تنتظر حكماً ذاتياً يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة - (48)
- مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تلميذة تُفارق الحياة داخل فصل دراسي ناحية تزنيت
لفظت تلميذة (نجاة.أ)، صباح اليوم الجمعة، أنفاسها الأخيرة داخل الفصل الدراسي، في مجموعة مدارس علال الفاسي، ضمن النفوذ الترابي لجماعة "أربعاء الساحل"، والتابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، أثناء إنجاز تمرين على السبورة، حيث سقطت فجأة أرضا، ففارقت الحياة على الفور.
وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المُفارقَة للحياة، التي كانت قيد حياتها تتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي، تعاني من أعراض مرض مزمن، تتوفر أسرتها على ملف طبي خاص بذلك.
وعمد أستاذ التلميذة إلى إخطار إدارة المؤسسة، التي ربطت الاتصال بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والسلطات المحلية والدركية، التي حلّت على عجل بالمؤسسة، وجرى فتح تحقيق في ظروف وفاة التلميذة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي اتصال أجرته هسبريس مع إبراهيم إضرار، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، الذي حلّ بالمؤسسة سالفة الذكر، عبّر عن تعازيه الحارة لأسرة التلميذة ولزملائها والأطر التربوية والإدارية، موردا "إنها لحظات مؤثرة، أن تفقد متعلمة وهي بصدد التحصيل الدراسي داخل فصلها؛ لكن هذه مشيئة الله".