تلميذة تُفارق الحياة داخل فصل دراسي ناحية تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

لفظت تلميذة (نجاة.أ)، صباح اليوم الجمعة، أنفاسها الأخيرة داخل الفصل الدراسي، في مجموعة مدارس علال الفاسي، ضمن النفوذ الترابي لجماعة "أربعاء الساحل"، والتابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، أثناء إنجاز تمرين على السبورة، حيث سقطت فجأة أرضا، ففارقت الحياة على الفور.

وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المُفارقَة للحياة، التي كانت قيد حياتها تتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي، تعاني من أعراض مرض مزمن، تتوفر أسرتها على ملف طبي خاص بذلك.

وعمد أستاذ التلميذة إلى إخطار إدارة المؤسسة، التي ربطت الاتصال بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والسلطات المحلية والدركية، التي حلّت على عجل بالمؤسسة، وجرى فتح تحقيق في ظروف وفاة التلميذة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي اتصال أجرته هسبريس مع إبراهيم إضرار، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، الذي حلّ بالمؤسسة سالفة الذكر، عبّر عن تعازيه الحارة لأسرة التلميذة ولزملائها والأطر التربوية والإدارية، موردا "إنها لحظات مؤثرة، أن تفقد متعلمة وهي بصدد التحصيل الدراسي داخل فصلها؛ لكن هذه مشيئة الله".