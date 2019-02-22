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الرئيسية | حوادث | أمن تطوان يوقع بـ 8 أشخاص في حملات تمشيطية

أمن تطوان يوقع بـ 8 أشخاص في حملات تمشيطية

أمن تطوان يوقع بـ 8 أشخاص في حملات تمشيطية
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:56

أفاد مصدر أمني هسبريس بأن عناصر الأمن التابعة للدائرة السابعة بولاية أمن تطوان تمكنت من إيقاف سائق طاكسي من الحجم الكبير ومرافقه متحوزيْن بحوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا، بعد نصب كمين لهما بمدخل جماعة أزلا.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية فعّلت مجموعة من الحملات التمشيطية، مكنت من إيقاف مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم وحجز كميات مهمة من المخدرات ومبلغ مالي من العملة الصعبة وستة هواتف نقالة.

في عمليات موازية بأحياء بوجراح والتوتة والتقنية، يضيف المصدر نفسه، تمكنت العناصر الأمنية بالدائرة نفسه مؤازرة بفرق العمل الليلية من إيقاف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات القوية، وبحوزة اثنان منهم حوالي ستة غرامات من مخدر الكوكايين، وبحوزة شخصين آخرين 72 قرصا مخدرا و50 غراما من مخدر الشيرا معدة للبيع وكذلك مبالغ مالية متحصلة من ترويج الممنوعات وخمسة هواتف نقالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدائرة الثامنة تمكنت من وضع حد لنشاط أحد الأشخاص بحي جامع مزواق، بعد أن جرى إيقافه متلبسا بحيازة 30 قسيمة من مخدر الشيرا وحوالي 60 قسيمة من مخدر الكيف.

وقد أُحيلَ الأشخاص الموقوفون والمخدرات المحجوزة وسيارة الأجرة وباقي المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة في انتظار تقديم الموقوفين أمام العدالة.

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