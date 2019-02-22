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الرئيسية | حوادث | محكمة إسبانية تدين عنصر حرس مدني قتل مغربيا

محكمة إسبانية تدين عنصر حرس مدني قتل مغربيا

محكمة إسبانية تدين عنصر حرس مدني قتل مغربيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 22 فبراير 2019 - 20:00

أيّدت المحكمة العليا الإسبانية حكما بالسجن لمدة 14 عاما ضد أحد عناصر الحرس المدني، الذي تسبب في مقتل مواطن مغربي بعد أن أطلق عليه النار عام 2016.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا أكدت الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدريد في حق المتهم في هذه القضية، بعد أن قلصت من المدة السجنية (16 سنة سجنا) التي كانت قد قضت بها المحكمة الإقليمية بمدريد في حق عنصر الحرس المدني الذي توبع بتهمتي "القيادة المتهورة" و"القتل".

وكان هيئة محلفين قد أدانت المتهم في إطار قضية أدرجت بالمحكمة الإقليمية بمدريد، بتهمة قتل المواطن المغربي يونس السليماني عام 2016، الذي توفي في أبريل بالقرب من مدريد متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء تلقيه عدة رصاصات أطلقها عنصر الحرس المدني.

وجرى إطلاق الرصاص على الضحية بعد حادثة سير وقعت في ذلك التاريخ بين سيارتين؛ واحدة كان يقودها يونس السليماني، والثانية كان يتولى قيادتها عنصر الحرس المدني الإسباني على الطريق السيار (آ 3) على مستوى بلدية (فوينتيدوينيا دي طاخو).

ومباشرة بعد ترجله من سيارته أخرج عنصر الحرس المدني، الذي لم يكن في الخدمة، مسدسه وأطلق 14 رصاصة على المواطن المغربي ليلقى مصرعه بمكان الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amin sidi الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:01
سلام : جات عيل فالمغربي الله يرحمو اما حأريس الامن الاسباني غدي يقضي نصف المدة ويخرج من السيجن بحالي مدر والو وبخرج فحالو .ام اخونا المغربي الله اغفرلو ويرحمو مش ضحية الميز الىعنصوري
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