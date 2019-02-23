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كُتّاب وآراء
الأمن الألماني يعتقل مغربيا وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي
أعلنت السلطات الألمانية، أن قوات الأمن اعتقلت مواطنا مغربيا وزوجته بتهمة "التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي" في مدينة فرانكفورت.
وقالت رئيسة النيابة العامة بفرانكفورت، نادجة نيسن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن الشرطة تبحث عن 12 شخصا يشتبه بتورطهم في عمليات التحضير للهجوم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت أن السلطات الأمنية تعتقد أن "المواطن المغربي وزوجته، اللذين ألقي القبض عليهما الخميس، كانا في المراحل الأولى من التحضير للهجوم".
وأوضحت نيسن أن "المشتبه بهما تم اعتقالهما بمنزلهما الواقع بمنطقة رونهيم، جنوبي فرانكفورت"، مشيرة أن 200 شرطي يشاركون في عملية التمشيط بحثا عن المشتبه بهم الآخرين.
ولفت إلى أن المشتبه بهما لا يتجاوز عمرهما 26 عاماً، مضيفة أنهما يحملان الجنسيتين المغربية والألمانية.
وأشارت نيسن إلى أن الزوجين حاولا التوجه إلى سوريا عام 2016 رفقة طفليهما، من أجل الالتحاق بتنظيم "داعش"، لكن تم اعتقالهما في تركيا وترحيلهما إلى ألمانيا.
وعن جنسيات باقي المشتبه فيهم، أفادت رئيسة النيابة العامة بفرانكفورت بأنه لا يوجد بينهم أي شخص آخر يحمل الجنسية المغربية أو الألمانية.
وأضافت أن معدل أعمارهم يتراوح بين 22 و33 سنة.