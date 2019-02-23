24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  2. إصلاح منظومة التعليم (5.00)

  3. "الضمان المركزي" يُطلق منتجات للمقاولات الصغيرة (5.00)

  4. جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)

  5. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن الألماني يعتقل مغربيا وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

الأمن الألماني يعتقل مغربيا وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

الأمن الألماني يعتقل مغربيا وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي
هسبريس - متابعة
السبت 23 فبراير 2019 - 08:00

أعلنت السلطات الألمانية، أن قوات الأمن اعتقلت مواطنا مغربيا وزوجته بتهمة "التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي" في مدينة فرانكفورت.

وقالت رئيسة النيابة العامة بفرانكفورت، نادجة نيسن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن الشرطة تبحث عن 12 شخصا يشتبه بتورطهم في عمليات التحضير للهجوم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت أن السلطات الأمنية تعتقد أن "المواطن المغربي وزوجته، اللذين ألقي القبض عليهما الخميس، كانا في المراحل الأولى من التحضير للهجوم".

وأوضحت نيسن أن "المشتبه بهما تم اعتقالهما بمنزلهما الواقع بمنطقة رونهيم، جنوبي فرانكفورت"، مشيرة أن 200 شرطي يشاركون في عملية التمشيط بحثا عن المشتبه بهم الآخرين.

ولفت إلى أن المشتبه بهما لا يتجاوز عمرهما 26 عاماً، مضيفة أنهما يحملان الجنسيتين المغربية والألمانية.

وأشارت نيسن إلى أن الزوجين حاولا التوجه إلى سوريا عام 2016 رفقة طفليهما، من أجل الالتحاق بتنظيم "داعش"، لكن تم اعتقالهما في تركيا وترحيلهما إلى ألمانيا.

وعن جنسيات باقي المشتبه فيهم، أفادت رئيسة النيابة العامة بفرانكفورت بأنه لا يوجد بينهم أي شخص آخر يحمل الجنسية المغربية أو الألمانية.

وأضافت أن معدل أعمارهم يتراوح بين 22 و33 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.