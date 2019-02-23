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الرئيسية | حوادث | خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات

خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات

خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 23 فبراير 2019 - 08:36

انتشلت عناصر الوقاية المدنية التابعة لثكنة سطات، مساء الجمعة، جثة سيدة خمسينية من بئر توجد بجماعة خميسات الشاوية بنواحي سطات، بعد إقدامها على الانتحار.

وأفادت مصادر هسبريس أن الخمسينية متزوجة ولها ابنان، وكانت تعاني اضطرابات نفسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية تفيد بأنّ الهالكة استغلت خروج زوجها إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وارتمت في البئر، واضعة بذلك حدّا لحياتها، في انتظار نتائج التشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من درك أولاد سعيد سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، حيث قاموا بالإشراف على انتشال الجثة من قبل عناصر الوقاية المدنية، ومعاينتها، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بسطات قصد تشريحها.

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