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الرئيسية | حوادث | فتح بحث قضائي في قضية تعنيف قاصر بسطات

فتح بحث قضائي في قضية تعنيف قاصر بسطات

فتح بحث قضائي في قضية تعنيف قاصر بسطات
هسبريس من الرباط
السبت 23 فبراير 2019 - 15:02

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، مع سيدة يشتبه في تورطها في استعمال العنف وسوء المعاملة في حق طفل قاصر يبلغ من العمر ست سنوات.

وكان ممثل عن جمعية مدنية تعنى بحقوق الطفولة وتخليق الحياة العامة قد تقدم ببلاغ لدى مداومة الشرطة بسطات، حول سيدة يشتبه في تعريضها لقاصر تكفله للعنف والإيذاء العمدي، وهو ما استدعى الانتقال فورا إلى مكان إقامة المعنية بالأمر للقيام بالمعاينات والتحريات اللازمة، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فقد عاينت مصالح الأمن آثار ندوب وكدمات على جسم القاصر، الذي يرتبط بعلاقة أسرية مع المشتبه فيها، كما يجري حاليا إجراء خبرة طبية للتحقق من العنف الممارس عليه، وذلك في انتظار إحالة السيدة المشتبه فيها على النيابة العامة المختصة فور انتهاء مجريات البحث القضائي.

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