24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. دفاع "معتقلي الريف" يلزم الصمت ويتخوف من تأثيرات على القضاء (5.00)

  2. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  3. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  4. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  5. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪ القضاء يدين بائع "سفينة مخدرات" بالسجن النافذ

‪ القضاء يدين بائع "سفينة مخدرات" بالسجن النافذ

‪ القضاء يدين بائع "سفينة مخدرات" بالسجن النافذ
هسبريس من الرباط
السبت 23 فبراير 2019 - 16:13

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء الجمعة، حكما بـ8 سنوات سجنا نافذا في حق بائع سفينة مغربية ضبطتها السلطات الإسبانية في سواحل مدينة قاديس وعلى متنها أزيد من 12 طنا من "الحشيش".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 يناير من السنة الماضية، إذ ضبطت السلطات الأمنية الإسبانية سفينة مغربية باعها الشخص الستيني المذكور لشخص استغلها في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وكانت العملية أسفرت عن اعتقال 13 شخصا، كلهم يحملون الجنسية المغربية، على متن سفينة مشحونة بأزيد من 12 طنا من المخدرات، انطلقت من سواحل مدينة القنيطرة المغربية، وأدانتهم ابتدائية تطوان بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بينما لازال البحث جاريا عل ثلاثة متورطين آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.