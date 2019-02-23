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كُتّاب وآراء
القضاء يدين بائع "سفينة مخدرات" بالسجن النافذ
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء الجمعة، حكما بـ8 سنوات سجنا نافذا في حق بائع سفينة مغربية ضبطتها السلطات الإسبانية في سواحل مدينة قاديس وعلى متنها أزيد من 12 طنا من "الحشيش".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 يناير من السنة الماضية، إذ ضبطت السلطات الأمنية الإسبانية سفينة مغربية باعها الشخص الستيني المذكور لشخص استغلها في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وكانت العملية أسفرت عن اعتقال 13 شخصا، كلهم يحملون الجنسية المغربية، على متن سفينة مشحونة بأزيد من 12 طنا من المخدرات، انطلقت من سواحل مدينة القنيطرة المغربية، وأدانتهم ابتدائية تطوان بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بينما لازال البحث جاريا عل ثلاثة متورطين آخرين.