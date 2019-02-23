24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  2. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  3. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  4. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

  5. ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أسطوانة غاز تنهي حياة شاب في جماعة الجبهة

أسطوانة غاز تنهي حياة شاب في جماعة الجبهة

أسطوانة غاز تنهي حياة شاب في جماعة الجبهة
هسبريس من تطوان
السبت 23 فبراير 2019 - 23:12

لقي شاب مصرعه بجماعة الجبهة بإقليم شفشاون، اليوم السبت، متأثرا باستنشاق غاز مونوكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان أثناء استحمامه، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

وفي تفاصيل الواقعة، قال مصدر قريب من الحادث إن الضحية شاب في مقتبل العمر، عمد إلى إدخال أسطوانة غاز من الحجم الصغير لتسخين الماء أثناء استحمامه، وجد جثة هامدة، مرجحا اختناقه جراء استنشاقه للغاز السام القاتل.

جثمان الهالك نقل إلى مستودع الأموات، بينما حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان وفتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.