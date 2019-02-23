أسطوانة غاز تنهي حياة شاب في جماعة الجبهة

هسبريس من تطوان

لقي شاب مصرعه بجماعة الجبهة بإقليم شفشاون، اليوم السبت، متأثرا باستنشاق غاز مونوكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان أثناء استحمامه، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

وفي تفاصيل الواقعة، قال مصدر قريب من الحادث إن الضحية شاب في مقتبل العمر، عمد إلى إدخال أسطوانة غاز من الحجم الصغير لتسخين الماء أثناء استحمامه، وجد جثة هامدة، مرجحا اختناقه جراء استنشاقه للغاز السام القاتل.

جثمان الهالك نقل إلى مستودع الأموات، بينما حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان وفتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.