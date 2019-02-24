درك السوالم يفكّك مصنعا لـ"لماحيا" نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم سرية برشيد، السبت، مشتبها فيه بصنع مسكّر "الماحيا" وترويجه على مستوى دوار "القوّة" بسيدي رحال الشاطئ نواحي برشيد، على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، للنظر في المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بحد السوالم اقتحمت مصنعا لـ"لماحيا" بدوار القوة، بعد إشعار النيابة العامة وأوقفت مشتبها فيه، وحجزت على مرحلتين ما مجموعه 2200 لتر من مسكّر ماء الحياة، ومضخّة للماء، و50 أسطوانة غاز، وبراميل وأدوات أخرى ومواد أولية كانت تستعمل في التصنيع والتقطير.

وزادت المصادر ذاتها أن النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية سطات أمرت عناصر الضابطة القضائية بالسوالم بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، وتحرير مذكرة بحث وطنية في حق شريكه.