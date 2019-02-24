24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  2. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  3. احذروا تُجّار الدين.. وجحافل المحتالين.. (5.00)

  4. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

  5. ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | درك السوالم يفكّك مصنعا لـ"لماحيا" نواحي برشيد

درك السوالم يفكّك مصنعا لـ"لماحيا" نواحي برشيد

درك السوالم يفكّك مصنعا لـ"لماحيا" نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 24 فبراير 2019 - 05:50

عرضت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم سرية برشيد، السبت، مشتبها فيه بصنع مسكّر "الماحيا" وترويجه على مستوى دوار "القوّة" بسيدي رحال الشاطئ نواحي برشيد، على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، للنظر في المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بحد السوالم اقتحمت مصنعا لـ"لماحيا" بدوار القوة، بعد إشعار النيابة العامة وأوقفت مشتبها فيه، وحجزت على مرحلتين ما مجموعه 2200 لتر من مسكّر ماء الحياة، ومضخّة للماء، و50 أسطوانة غاز، وبراميل وأدوات أخرى ومواد أولية كانت تستعمل في التصنيع والتقطير.

وزادت المصادر ذاتها أن النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية سطات أمرت عناصر الضابطة القضائية بالسوالم بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، وتحرير مذكرة بحث وطنية في حق شريكه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.