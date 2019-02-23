سرقة محلات سكنية توقف شخصين بمدينة الداخلة

هسبريس - و.م.ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، أمس الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل محلات سكنية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخصين الموقوفين يشتبه في تورطهما في اقتراف سرقات من داخل منازل، انصبت على مبالغ مالية وهواتف محمولة، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز واسترجاع بعض المتحصلات والعائدات الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما على التوالي تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشد وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.