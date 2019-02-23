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حيازة وترويج المخدرات يورّطان ثلاثينيا في تيفلت
السبت 23 فبراير 2019 - 21:09
أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بتيفلت، اليوم السبت، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات.
وجرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي الرشاد، وبحوزته 5 كيلوغرامات و130 غراما من مخدر الشيرا.
وتم وضع الموقوف، البالغ من العمر 34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.