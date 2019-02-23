حيازة وترويج المخدرات يورّطان ثلاثينيا في تيفلت

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بتيفلت، اليوم السبت، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي الرشاد، وبحوزته 5 كيلوغرامات و130 غراما من مخدر الشيرا.

وتم وضع الموقوف، البالغ من العمر 34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.