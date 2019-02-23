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الرئيسية | حوادث | الأمن الإسباني يفكك شبكة لترويج الكوكايين بالمغرب

الأمن الإسباني يفكك شبكة لترويج الكوكايين بالمغرب

الأمن الإسباني يفكك شبكة لترويج الكوكايين بالمغرب
متابعة من خالد ملوك
السبت 23 فبراير 2019 - 19:40

نجحت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية في تفكيك منظمة إجرامية تتاجر بمخدر الكوكايين بين تراب الثغر المحتل وباقي المدن المغربية، بعدما اعتقلت أفرادها الـ18 الحاملين للجنسيتين الإسبانية والمغربية.

وأفاد بيان للقيادة العليا للأمن بالمدينة السليبة بأن الأمر يتعلق بشبكة دولية لترويج مخدر الكوكايين المستورد من هولندا، بغرض إعادة بيعه داخل التراب المغربي، مشيرة إلى أن العملية الأمنية مكنت من القبض على 18 متهما بارتكاب جريمتي "الانتماء إلى منظمة إجرامية وتعريض حياة المواطنين للخطر".

"العملية الأمنية، التي أطلقت عليها تسمية "NOVARAX-ANAIM"، تمت بناء على أبحاث قضائية تشير إلى وجود عصابة منظمة لتهريب الكوكايين بين أوروبا ومدينة مليلية"، يقول البلاغ الرسمي، الذي أورد أيضا أن أعضاء من الشبكة يتكلفون بمهمة اقتناء شحنات المخدرات من هولندا بشكل دوري.

وأضافت صحيفة "بوث بوبولي" أن المكلفين باقتناء السلعة، المعروفين باسم "Mulas"، أي "البغال"، ينتقلون بعد ذلك إلى ألمانيا، حيث يقومون بتخزين الممنوعات داخل تجويفات محدثة وسط سيارات مخصصة لهذا الغرض، مبرزة في المنحى ذاته أن كميات الكوكايين المشتراة بمملكة الأراضي المنخفضة تتم وفقا للطلب.

وأسفرت عمليات التفتيش والمداهمة، وعددها 8، عن حجز 10 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وكيلوغرام واحد من مخدري الإيفيدرين والميتامفيتامين، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 982 ألف أورو و34 سيارة وهواتف نقالة ووثائق مزورة وأجهزة استشعار وحواسيب محمولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هولندا حاضنة مهربي المخدرات السبت 23 فبراير 2019 - 20:13
هاهي إسبانيا تضبط من جهتها عصابات المخدرات التي تحتضنهم هولندا التي تتعاطف مع الريف المغربي لما لها من مصالح فيه..... هولندا تحكمها مافيا المخدرات التي من بينها مغاربة ومن بينهم شعو البزناز ابن الريف .....
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