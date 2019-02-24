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الرئيسية | حوادث | افتضاض بكارة قاصر يورّط شابا باشتوكة آيت باها

افتضاض بكارة قاصر يورّط شابا باشتوكة آيت باها

افتضاض بكارة قاصر يورّط شابا باشتوكة آيت باها
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأحد 24 فبراير 2019 - 09:52

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها شابا لم يتعد عمره 18 سنة، ووضعته تحت ذمة التحقيق للاشتباه في اعتدائه الجنسي المتكرر على فتاة قاصر، مما أفضى إلى افتضاض بكارتها.

وكانت مصالح الدرك قد تفاعلت مع منشور فيسبوكي زعم تعرض فتاة لاعتداء جسدي من طرف عصابة إجرامية بمنطقة إسحنان التابعة لجماعة بلفاع، مما تسبب لها في جرح غائر في إحدى كليتيْها. وقد أفضت التحريات الأولية إلى الوصول إلى هوية الفتاة، التي تم التحقيق معها.

ونفت الفتاة تعرضها لأي اعتداء جسدي، قبل أن تكشف بأنها كانت تعاشر جنسيا شابا منذ شهور، مما أدى إلى فقدان عذريتها، مضيفة أنها عمدت إلى جرح نفسها بواسطة سلاح أبيض، بعد نشوب خلاف بينها وبين الشاب.

وقد وُضع الشاب تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار عرضهما على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.

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