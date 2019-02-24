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كُتّاب وآراء
مركز يطلب جلب جثة سجين مغربي من البحرين
توفّي شاب مغربي كان يُدعى قيد حياته نجيب محفوظ ابن الشرقي، في ظروف غامضة، خلال قضائه عقوبة سجنية بأحد السجون البحرينية.
وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن والدة الهالك توصلت بمكالمة هاتفية تخبرها بوفاة فلذة كبدها، مما تسبب في إصابتها بصدمة، خاصة أنها قاست منذ مدة جراء اعتقال ابنها في البحرين والحكم عليه بالسجن النافذ.
وطالب المركز وأسرة المعني بالأمر الحكومة المغربية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، من أجل جلب جثة الهالك إلى المغرب، وإحالتها على الطب الشرعي قصد إجراء تشريح طبي دقيق ومستقل، يفضي إلى معرفة أسباب الوفاة وترتيب ما يجب على ضوء نتائج التشريح الطبي.