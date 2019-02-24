تكليف شرطيات بتأطير الكلاب البوليسية في المملكة

هسبريس من الرباط

تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من يوم غد الاثنين، في تعيين 28 مؤطرا جديدا للكلاب البوليسية المعروفة بـ"الشرطة السينوتقنية"؛ ومن بينهم شرطيات اقتحمن عالم تدريب الكلاب المدربة للشرطة، وحققن نتائج متميزة في هذا التخصص الأمني.

جرى تأهيل وتدريب المؤطرات والمؤطرين لكلاب الشرطة على جميع التخصصات الأمنية؛ بما فيها الكشف عن المخدرات والمواد المحظورة، ورصد المتفجرات والعبوات الناسفة، والتنقيب عن الأوراق المالية المهربة، فضلا عن تدريب نوعية معينة من الكلاب على تقديم المساعدة في حالة الكوارث أو في مجال الدفاع والتدخل الأمني.

وعلاوة على تأهيل وتدريب العنصر البشري المشرف على الكلاب المدربة للشرطة، فقد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة فرق الشرطة "السينو تقنية" آليات متطورة للنقل، تتوافر فيها كافة شروط التبريد والإيواء الخاصة بنقل الكلاب في أحسن الظروف.

جدير بالذكر المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر حاليا على أكثر من 250 من الكلاب المدربة في مختلف التخصصات الشرطية؛ من بينها 160 كلبا يعمل في مجال المراقبة الحدودية بمطارات وموانئ المملكة ومعابرها البرية وفي بعض ولايات الأمن، بينما يخضع الباقي حاليا لتداريب بالمركز الوطني للكلاب البوليسية في انتظار التحاقها بمراكز العمل.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وظفت أطباء بياطرة للسهر على متابعة الوضع الصحي والغذائي للكلاب المدربة للشرطة، بغرض تمكينها من النهوض الأمثل بمهامها في مجال رصد كل المواد المحظورة التي يمكن أن تهدد أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم.