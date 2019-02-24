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الرئيسية | حوادث | إيقاف عصابة تعترض سبيل المارة بالدار البيضاء‎

إيقاف عصابة تعترض سبيل المارة بالدار البيضاء‎

إيقاف عصابة تعترض سبيل المارة بالدار البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الأحد 24 فبراير 2019 - 16:20

تمكنت عناصر شرطة مشتغلة بالمنطقة الأمنية أنفا بالدار البيضاء، اليوم الأحد، من إيقاف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقات تحت التهديد باستعمال العنف.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ورد ضمنه أن دورية مكونة من دراجين كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيهم، الذين ضبطوا متلبسين بتعريض ضحية لسرقة هاتفها النقال تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وأضاف المصر أن أحد الأضناء أبدى مقاومة عنيفة، وحاول تعريض حياة عناصر الأمن للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير. لتضطر عناصر الدورية إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، بعدما تسنى تحييد الخطر وإيقاف المشتبه فيهم.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل التحريات من أجل إيقاف الشريك الخامس ؛الذي حدّدت المصالح الأمنية هويته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شي خبار اخر الأحد 24 فبراير 2019 - 16:46
و متى يتم توقيف الكروش السمينة و الاحناك الممتلئة
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