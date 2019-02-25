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كُتّاب وآراء
تنسيق الأمنيّين يتيح تنفيذ توقيفات بقيادة بلفاع
نجح تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، في توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في وقوفهم وراء عدة سرقات مباشرة أو عن طريق النشل في المنطقة.
وكانت التنسيق الأمني أفلح في حجز دراجة نارية مسروقة، مع توقيف سائقها بمركز بلفاع، إذ أفضت التحريات الأولية معه إلى اعترافه بسرقتها تحت التهديد بسلاح أبيض، وذلك بطريق "إفريان"، في الجماعة الترابية إنشادن.
وفي سياق المجهودات المبذولة للتصدي لمختلف الشوائب والظواهر الإجرامية بسوق أحد بلفاع، لاسيما تلك المتعلقة بالسرقة عن طريق النشل، تصدّت المصالح الأمنية، المتكونة من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، لمحاولة سرقة أغراض شخصية لسياح أجانب، ليتم توقيف شخصين، يتحدّران من خنيفرة وآيت اعميرة، وهما من ذوي السوابق في المجال ذاته.
ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، في أفق تقديمهم أمام العدالة.