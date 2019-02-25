24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح (5.00)

  2. منخرطو ودادية يستقبلون الرميد بالاحتجاج بسطات (5.00)

  3. انتعاش إنتاج السيارات يمنح المغرب المرتبة الأولى في قارّة إفريقيا (5.00)

  4. استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب (3.00)

  5. ركود في مقاهي وجدة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تنسيق الأمنيّين يتيح تنفيذ توقيفات بقيادة بلفاع

تنسيق الأمنيّين يتيح تنفيذ توقيفات بقيادة بلفاع

تنسيق الأمنيّين يتيح تنفيذ توقيفات بقيادة بلفاع
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 25 فبراير 2019 - 04:23

نجح تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، في توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في وقوفهم وراء عدة سرقات مباشرة أو عن طريق النشل في المنطقة.

وكانت التنسيق الأمني أفلح في حجز دراجة نارية مسروقة، مع توقيف سائقها بمركز بلفاع، إذ أفضت التحريات الأولية معه إلى اعترافه بسرقتها تحت التهديد بسلاح أبيض، وذلك بطريق "إفريان"، في الجماعة الترابية إنشادن.

وفي سياق المجهودات المبذولة للتصدي لمختلف الشوائب والظواهر الإجرامية بسوق أحد بلفاع، لاسيما تلك المتعلقة بالسرقة عن طريق النشل، تصدّت المصالح الأمنية، المتكونة من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، لمحاولة سرقة أغراض شخصية لسياح أجانب، ليتم توقيف شخصين، يتحدّران من خنيفرة وآيت اعميرة، وهما من ذوي السوابق في المجال ذاته.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، في أفق تقديمهم أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.