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الرئيسية | حوادث | مقتل طالب بضربات سلاح أبيض في آيت ملول

مقتل طالب بضربات سلاح أبيض في آيت ملول

مقتل طالب بضربات سلاح أبيض في آيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 24 فبراير 2019 - 18:14

تمكّنت المصالح الأمنية بمفوضية آيت ملول، اليوم الأحد، من فكّ لغز جريمة مقتل طالب جامعي، في العشرينات من العمر، تعّرض خلال الساعات الأولى من اليوم، في حيّ أزرو، لطعنات بواسطة سلاح أبيض، نُقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بنزيف حاد، عجّل بمفارقته الحياة.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف شخص، يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في مقتل الطالب الجامعي، إذ كشفت المعلومات الأولية للبحث أنه قام بتعريض الشاب للاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، وذلك إثر نشوب خلاف بين الطرفين.

ويجري البحث عن قاصريْن، يُشتبه في علاقتهما بالمشاركة في جريمة مقتل الطالب الجامعي، كما فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.

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